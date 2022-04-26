مخرج ديفيد كروننبرغ يطرح صورة لحصوات كليته في مزاد- صورة

الوكيل الإخباري - أعلن المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ الذي يعرض مهرجان كان السينمائي فيلماً له عن الأعضاء الحيوية كأعمال فنية، إلى تقديم مثالاً على هذه الفكرة من خلال بيعه في مزاد صورة بنمط "إن إف تي" الغير قابلة للاستبدال لحصوات كليته.



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وطرح كروننبرغ الصورة المسماة "إنر بيوتي" (الجمال الداخلي) للبيع عبر منصة "سوبر رير" (Superrare) قبل نحو ثلاثة أسابيع بـ"سعر احتياطي" يبلغ عشرة إيثريوم (حوالي 30 ألف دولار بحسب سعر صرف هذه العملة المشفرة).





وعند الوصول إلى هذا المبلغ، سيستمر المزاد لـ 24 ساعة.





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