الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أكثر من 131 ألف مستخدم فعل هويته الرقمية عبر سند

انخفاض حاد على أسعار الوقود في "إسرائيل" الليلة

مكافأة مالية للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة في السعودية

السجن 7 سنوات لعشريني ابتز مراهقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

صاحب محل يُطلق النار على منافس له ويصيب شخصين في جرش

كتائب القسام: تصريح هام لـ أبو عبيدة خلال ساعات

وزيرة الثقافة: مهرجان جرش يطرح سردية وطنية لحياة تدعو للأمل

الأردن يشتري القمح بسعر 406 دولار للطن في أحدث صفقة

بايدن يعلق على إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

باكثر من 112 دولاراً للبرميل.. الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي الشهر الماضي

الأحد، 31-07-2022 11:47 ص

مخلوق غريب يفاجئ صياد في أمريكا

222


الوكيل الإخباري-عاش صياد لحظة رعب حقيقية بعدما لمح مخلوقا غريباً ، على ضفة إحدى الأنهار في سان بينيتو التابعة لولاية تكساس الأميركية.

وقال موقع "ديلي ستار" البريطاني إن الفيديو يظهر مخلوقا يتجول بين الأعشاب، ثم يشرب من النهر على أربعة أقدام، قبل أن يقف على قدميه، الأمر الذي أرعب الصياد، الذي لم تعرف هويته حتى الآن.

ويمكن سماع الصياد يتساءل: "ما هذا؟ هل هذا كلب أم رجل أم ماذا؟". وفي لمح البصر، اختفى المخلوق عن الأنظار.

وجرى تداول الفيديو، "الذي تم التحفظ على نشره"، على نطاق واسع، كما علّق عليه آلاف المشاهدين.

اضافة اعلان

 


لكن الباحث في شؤون الحيوانات، أندي ماكغراث قال لـ"ديلي ستار": "من الصعب جدا الحكم على هذه اللقطات، لأن المسافة بين الصياد والمخلوق تجعل التعرف عليه أمرا مستحيلا".


وأضاف: "هل نتعامل مع بعض الأنواع غير المعروفة من القردة العملاقة المجهولة؟ هذه الأنواع تعرف باسم Kra-Dhan في آسيا ويتراوح ارتفاعها بين متر ونصف ومترين، ولها وجه يشب الكلب وأذنان حادتان". 

 

وتابع: "تكون لها عيون ثاقبة وشعر أسود. ومن المعروف أيضا أنها عدوانية تجاه البشر والكلاب".



سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
47-081257-car-brakes-vibration-speed_700x400

انتبه لها .. 4 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرقات

indian_wedding_traditions

الهند .. شروط غريبة في عقد زواج !

208738

خطوة جديدة من ويل سميث لـ كريس روك بعد الصفعة التي أحدثت ضجة في مواقع التواصل !

image

ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا توفي في الفضاء؟

173-193637-date-fall-lost-chinese-missile-2

تحديث.. الفلك الدولي يعلن أن الوطن العربي في مأمن من حطام الصاروخ الصيني

image (1)

ولادة النمر "الأندر" في هافانا

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_823f865929755f1a9b7662eaeb2e77ca

تحد خطير في "تيك توك" ينهي حياة فتى في أمريكا

extra_large-1509101615-cover-image

أغرب عملية جراحية في تاريخ الطب الحديث

أمواج

فيديو .. أمواج البحر تقتحم حفل زفاف في أمريكا وفرار المعازيم

1023777_0

أمريكا .. سجين يطالب بتأجيل موعد إعدامه لسبب صادم !

555

أمريكا .. رجل يفوز بـ 250 الف دولار بسبب رؤية في المنام