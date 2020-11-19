مدرسة إندونيسية تستبدل رسوم التسجيل بجوز الهند

الوكيل الاخباري- نتيجة الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به إندونيسيا، جراء انتشار فيروس "كورونا"، قررت إحدى المدارس أخذ رسوم التسجيل من الطلاب على شكل جوز الهند أو أي مواد طبيعية أخرى.



وفي التفاصيل، قالت أكاديمية "فينوس ون" للسياحة فى بالي، أن الطلاب الذين لا يستطيعون دفع الرسوم المدرسيّة بسبب الصعوبات المالية، سيُسمح لهم بدفعها من طريق استبدالها بجوز الهند الذي ستستعمله المدرسة لحصاد زيت جوز الهند البكر.

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وقال المسؤولون في الأكاديميّة أنّه يحقّ للطلاب استبدال رسوم التسجيل بأوراق المورنغا والغوتو كولا التي تستعمل لصنع الصابون.



وستباع كل المنتجات المصنوعة من جوز الهند والمواد الأخرى من أجل جمع الأموال للمدرسة.

وأفادت المدرسة، أنّها نفذت عدداً من إجراءات السلامة بسبب انتشار فيروس "كورونا"، بما في ذلك ارتداء الأقنعة وقياس درجات الحرارة بشكل متكرّر.

المصدر: الاقتصاد



