الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

هل تعرّض جهازك لخطر الاختراق؟ ما هي البرمجيات الخبيثة؟ خبيرة أردنية تجيب

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله

كلب ينهش طفلاً 10 أعوام أمام منزل ذويه في إربد

صناعة الأردن تناقش تعديل تعليمات تداول المبيدات

الأمن يحقق بعد العثور على جثة لثلاثيني أصيب بعيار ناري بالرأس في عمان

التربية تعمم على المدارس الخاصة بعدم رفع رسوم العام الدراسي القادم

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

هام للمواطنين .. إطلاق منصة السجل الوطني للخدمات الحكومية - رابط

الثلاثاء، 06-06-2023 12:20 م

مدير يغلق باب شركته بالسلاسل لمنع موظفيه من المغادرة في الهند - فيديو

16860420310


الوكيل الإخباري - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد موظفي الأمن الخاصين يغلق الباب الرئيسي للشركة بالأقفال والسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل بتعليمات من مدير الشركة.

اضافة اعلان


وقال الحارس في المقطع إنه تلقى التوجيهات من أنوراغ سيدي وهو مدير شركة "كودينغ نينجاس" الهندية لتكنولوجيا المعلومات.


وأثار الفيديو غضبا واسعا، وعلى الأثر أصدرت الشركة بيانا أقرت فيه بالحادث ووصفته بأنه خطأ تم تصحيحه خلال دقائق من وقوعه.

 

 

وقالت الشركة في البيان: "نريد أن نوضح أن الحادث الذي وقع مؤخرا في أحد مكاتبنا كان بسبب إجراء مؤسف من قبل أحد الموظفين. تم تصحيحه على الفور في غضون دقائق، واعترف الموظف بخطئه واعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه".


وأكدت أن "هذا كان حادثا منفردا ونتخذ إجراءات استباقية لضمان عدم تكرار ذلك. كما أنه جار اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المعني".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
حكحكحكح

شاهد هندي يحمل زوجته ويقفز بها تحت عجلات القطار لسبب غريب

5-6-2023_09_26_05_GomhuriaOnline_281685946365

روسيا.. علماء يكتشفون معدن فريد من نوعه

_104955681_gettyimages-72739928

'ضحك صدام حسين' لحظة الحكم بإعدامه.. حقيقة صورة عمرها 17 عاما

Doc-P-1074574-638216312712376969

منطقة لم تشهد نقطة مطر منذ ملايين السنين... تعرفوا عليها

visiting-graves_MAIN_965645

مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره في مصر - صورة

hZBKmC9O-sci8prgnfgsgckkd8x7kqn56ac8ycjxa

بعد شهور من الألم.. شاب أمريكي يحقق الحلم ويزيد طوله 17 سم - صورة