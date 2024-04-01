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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 01-04-2024 11:18 ص

مدينة سعودية تتزين بالثلج الأبيض - فيديو

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الوكيل الإخباري - في مشهد مليء بالدهشة والجمال، تزينت شوارع مدينة ابها السعودية صباح (الأحد 31-3-2024) بكميات كبيرة من البرد والثلج، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء.

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صوت بيروت انترناشونال 

 




 

 


 

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