مدينة سعودية تتزين بالثلج الأبيض - فيديو

الوكيل الإخباري - في مشهد مليء بالدهشة والجمال، تزينت شوارع مدينة ابها السعودية صباح (الأحد 31-3-2024) بكميات كبيرة من البرد والثلج، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء.





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تساقط حبات البرد الكثيفة تغطي شوارع أبها في منطقة عسير. ‼️🚨المملكة العربية السعودية :تساقط حبات البرد الكثيفة تغطي شوارع أبها في منطقة عسير. pic.twitter.com/fXKLBEJaUn March 31, 2024

صوت بيروت انترناشونال