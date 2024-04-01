مدينة سعودية تتزين بالثلج الأبيض - فيديو

الوكيل الإخباري - في مشهد مليء بالدهشة والجمال، تزينت شوارع مدينة ابها السعودية صباح (الأحد 31-3-2024) بكميات كبيرة من البرد والثلج، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء.
‼️🚨المملكة العربية السعودية :— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 31, 2024
تساقط حبات البرد الكثيفة تغطي شوارع أبها في منطقة عسير. pic.twitter.com/fXKLBEJaUn
ليست النمسا بل ابها ❄️ pic.twitter.com/5PdsvWOQqy— Gorgeous (@gorgeous4ew) March 31, 2024
اهل ابها والباحه اليوم يابختهم 😍 pic.twitter.com/K6RWedDKIg— ✨فهد السلمي✨🇸🇦 (@fahoood1444) March 31, 2024
يساتر يالجمال اجواء أبها اليوم 🥶 pic.twitter.com/84ZFvTjuyg— منصور (@i14nn) March 31, 2024