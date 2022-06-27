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الإثنين، 27-06-2022 07:06 ص

مدينة عربية في المرتبة الثانية عالمياً بأغلى تذكرة سينما

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الوكيل الإخباري - مع دخول فصل الصيف، يرتفع الطلب على الشاشات الكبيرة في جميع أنحاء العالم. بينما يتدافع الناس للحصول على مقعد لمشاهدة فيلم Thor أو Minions الجديد، إلا أن المبلغ المدفوع مقابل تذكرة السينما يختلف من مدينة لأخرى حول العالم.

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واحتلت مدينة زيورخ السويسرية التي تعد من بين أكثر المدن تكلفة للعيش، صدارة الترتيب حين يرتبط الأمر بالحصول على تذكرة سينما، إذ يمكن أن تكلف ما يقرب من 21 دولاراً في المدينة، وفقاً لشركة الأبحاث Numbeo، واطلعت عليه "العربية.نت".


فيما تحتل العاصمة السعودية، الرياض المرتبة الثانية عالمياً، حيث يبلغ ثمن تذكرة مقعد في دار عرض سينمائي 18.65 دولار في المتوسط.


فيما تحل مدينة نيويورك في المرتبة الثالثة بسعر 18.00 دولار للتذكرة. وتشمل المواقع الأخرى باهظة الثمن الدول الاسكندنافية وسيدني وطوكيو.


ويعادل ثمن تذكرة سينما لمشاهدة فيلم واحد في زيورخ، ما يكفي 3 أشخاص لمشاهدة أحد الأفلام الدولية في العاصمة الغانية أكرا، أو وارسو في بولندا.
ويمكن لأربعة أشخاص أن يقضوا ليلة في السينما بنفس السعر في دلهي، الهند، أو بوينس آيرس، الأرجنتين.


وكانت العاصمة الإيرانية طهران، أرخص مدينة في القائمة تأتي تذاكر السينما بسعر 2 دولار.

 

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