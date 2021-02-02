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الثلاثاء، 02-02-2021 10:49 ص

مذيعة عربية تتعرض لموقف طريف على الهواء مباشرة- فيديو

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الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل ، لمذيعة عربية دخلت في نوبة ضحك بسبب تعليق أحد ضيوفها على علاقة الصين بالفيروسات.

ونشرت صفحة برنامج "تفاعلكم" على "تويتر" مقطع فيديو للمذيعة سارة دندراوي أثناء دخولها في نوبة ضحك على الهواء مباشرة.

وكتبت: "حوار طريف بين حول ارتباط الصين بالفيروسات... الدكتور حاول جاهدا أن يجد لهم عذرا ولكن".

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وتسبب تعليق استشاري الأمراض المعدية ثامر الخشان على علاقة الصين بالفيروسات في ضحك المذيعة التي تستضيفه".


يذكر أن دندراوي كانت تسأل الخشان عن مدى ارتباط الصين بالفيروسات بشكل عام، ليرد عليها: "الموضوع ليس له علاقة بالصين بقدر ما له علاقة بالعادات الاجتماعية".

وحول ما إذا كان حديثه "يؤكد أن الفيروسات لها علاقة بالصين، رد الضيف بأنه حاول أن يجد لهم عذرا لكنه لم يوفق".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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