مراهقة أمريكية تحتفل بحصولها على الدكتوراه في سن 17 عاما

الوكيل الإخباري - حصلت فتاة أميركية تبلغ من العمر 17 عاماً فقط على درجة الدكتوراه في الصحة السلوكية المتكاملة من جامعة ولاية أريزونا، مما يضيف إنجازاً جديداً آخر إلى حياتها المليئة بالإنجازات.

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وتلقت دوروثي جين تيلمان، وهي مواطنة من الجانب الجنوبي من شيكاغو، تعليمها في المنزل على يد والدتها وبدأت رحلتها إلى التعليم العالي في سن العاشرة. وفي سن الثانية عشرة، حصلت تيلمان على درجة البكالوريوس في العلوم الإنسانية قبل أن تحصل على درجة الماجستير في سن الرابعة عشرة.

وأكملت تيلمان الدورات التدريبية وجهاً لوجه وعبر الإنترنت خلال مسيرتها غير التقليدية في التعليم العالي. وقالت تيلمان "في سن مبكرة جداً، كان هناك الكثير مما كنت أنجزه بسرعة كبيرة. هناك أيضاً وقت أجلس فيه وأقول إن هذا في الواقع نوع من الجنون. لقد أنجزت كل هذا".

وأوضحت تيلمان أن كل إنجازاتها أصبحت ممكنة بسبب الناس الذين ساعدوها، بما في ذلك والدتها وصديقتها المفضلة وجدتها. وقالت "أنا ممتنة جدًا لكل هؤلاء الأشخاص الذين ساعدوني".



لبنان 24

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