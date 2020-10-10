مراهق أمريكي يدخل موسوعة غينيس بتصميم مفاعل نووي منزلي - فيديو

الوكيل الاخباري - دخل مراهق أمريكي يبلغ من العمر 12عاما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد تمكنه من صنع مفاعل نووي منزلي.

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المراهق الأمريكي من مدينة ممفيس بولاية تينيسي قام بتصميم مفاعل نووي نشط منزليا.

تمكن جاكسون بعد عمل متواصل لمدة عامين، من تصميم مفاعله النووي ولم يستعِن بدعم أي شخص آخر على الرغم من الصعوبات التي اضطر إلى حلها أثناء تجميع المفاعل.

وقال المراهق: "إن مشروعي كان صعبا، إلا أن تصميم حجرة معزولة محكمة الإغلاق كان مهمة أكثر تعقيدا استغرق تنفيذها نصف عام تقريبا".



أضاف جاكسون: "لقد تمكنت من استخدام الكهرباء لتسريع ذرتين من الديوتيريوم معا حتى تندمجا في ذرة من الهيليوم وتطلق أيضا نيوترون، يمكن استخدامه لتسخين المياه وتشغيل محرك بخاري"، بحسب ما نقل موقع popularmechanics.



المصدر : سبوتنك











