السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

جامعة اليرموك توضح حول قبولات كلية الطب

اجراء 700 فحص كورونا في إربد

نقابة الصاغة للوكيل : ارتفاع أسعار الذهب محليا

انخفاض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان خلال 9 أشهر

اصابتان جديدتان بكورونا في الرمثا

توصيات قادمة بعد الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 10/10/2020

وفيات السبت10/10/2020

انخفاض طفيف على الحـرارة

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية




السبت، 10-10-2020 10:07 ص

مراهق أمريكي يدخل موسوعة غينيس بتصميم مفاعل نووي منزلي - فيديو

fusion-boy-1602168341


الوكيل الاخباري - دخل مراهق أمريكي يبلغ من العمر 12عاما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد تمكنه من صنع مفاعل نووي منزلي.

اضافة اعلان

المراهق الأمريكي من مدينة ممفيس بولاية تينيسي قام بتصميم مفاعل نووي نشط منزليا.

 

تمكن جاكسون بعد عمل متواصل لمدة عامين، من تصميم مفاعله النووي ولم يستعِن بدعم أي شخص آخر على الرغم من الصعوبات التي اضطر إلى حلها أثناء تجميع المفاعل.

 

 

وقال المراهق: "إن مشروعي كان صعبا، إلا أن تصميم حجرة معزولة محكمة الإغلاق كان مهمة أكثر تعقيدا استغرق تنفيذها نصف عام تقريبا".


أضاف جاكسون: "لقد تمكنت من استخدام الكهرباء لتسريع ذرتين من الديوتيريوم معا حتى تندمجا في ذرة من الهيليوم وتطلق أيضا نيوترون، يمكن استخدامه لتسخين المياه وتشغيل محرك بخاري"، بحسب ما نقل موقع popularmechanics.

 

 


المصدر : سبوتنك 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
free-cars2-750x488

بعد زيادة الأرباح .. شركة صينية تكافئ موظفيها بأكثر من 4 آلاف سيارة - فيديو

39d30a7be85d825db2fb62793250004f

فيديو يحبس الأنفاس... سمكة قرش تكاد تلتهم راكب أمواج

11a661c5afa988e06d1a939235fd41a4

خبير يحذر من التقاط صور من نوافذ المنازل والمكاتب

overcome-math-anxiety

مسألة رياضيات من منهاج الصف الأول تحير البالغين في أمريكا - صورة

00TB-BUTTERFLIES02-superJumbo

العثور على فراشة بحجم الطيور في تشرنوبل - صور

Doc-P-353339-637316930119119584

تحذير من مخاطر إعادة ارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة