الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

مركبة قمرية صينية ترصد جسما غامضا يشبه المنزل على سطح القمر

قطر تُعيد الأردن لقائمة الدول الخضراء

البنك المركزي: شهدنا نمواً اقتصادياً خلال النصف الثاني من 2021

78.5 % نسبة ارتفاع الدخل السياحي للأردن

الأوقاف تهدد إمام مسجد في العقبة لإخلاءه وعدم التدخل فيه .. وثيقة

أقل من 50 نائبا وقعوا على مذكرة رحيل الحكومة.. والمشاقبة يكشف موعد تقديمها

بروتوكول تعاون اردني –عراقي في مجال الجيولوجيا والتعدين

الزراعة: تعداد جديد للأغنام في المملكة العام المقبل

وزير الأوقاف يطلق المبادرة الوطنية لإكرام المصحف الشريف

حجاوي: انتهاء الموجة الثالثة خلال 8 أسابيع

الخميس، 16-12-2021 01:21 م

مركبة قمرية صينية ترصد جسما غامضا يشبه المنزل على سطح القمر

قمررر


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 

اضافة اعلان

 قال الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم/ أم الدامي الفلكي وزميل الجمعية الفلكية الملكية، إن المركبة الصينية القمرية (يوتو) التي هبطت على سطح القمر سنة 2019 رصدت في الطرف المخفي عن الأرض من القمر في شهر تشرين ثاني الماضي جسما غريبا يشبه المنزل أطلق عليه لقب (المنزل الغامض) mystery house.


وأضاف مجاهد اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" فإن الجسم الغريب الذي ظهر في صور المركبة الصينية مكعب الشكل ويشبه منزل صغير يبعد عن مكان المركبة حوالي 80 مترا، وقد تحتاج المركبة إلى ما بين 2-3 أيام للوصول إليه والكشف عن حقيقته.


ونوه أنه بعد إجراء تحاليل أكثر عمقا لحركة المركبة القمرية الصينية يوتو-2، فقد أشار أن المركبة سوف تستغرق عدة شهور للوصول إلى المنزل الغامض الموجود في الفوهة القمرية الشهيرة (كارمان) Karman crater والتأكد من حقيقته.
وأشار إلى أن الفلكيين الصينيون يجدون صعوبة في الوصول إلى الجسم القمري الغريب، فالمركبة القمرية الصينية بطيئة الحركة، حيث تبلغ سرعتها القصوى حوالي 200 متر في الساعة، وقطعت منذ أن هبطت على سطح القمر مسافة تقل عن كيلومتر واحد من فوهة كارمان.


"وكشف خبراء الفضاء المشرفون على المركبة الصينية يوتو، عن وجود عدة تحديات تقلل من سرعتها والوصول إلى الجسم الغريب خلال مدة قصيرة، وذلك لأن القمر يدور حول نفسه كل شهر واحد تقريبا، ويستغرق الليل في كل نصف من القمر حوالي أسبوعين، حيث تنقطع الطاقة عن المركبة خلال هذه الفترة، كما أنها لا تعمل طوال 24 ساعة متواصلة بسبب شروق الشمس وغروبها. إضافة لذلك فإن المركبة لا تتحرك وتبقى في سكون أثناء منتصف النهار القمري، بسبب الارتفاع الكبير على درجة الحرارة حيث تصل العظمى إلى حوالي 127 درجة مئوية، بسبب انعدام الغلاف الغازي للقمر والذي لا يؤدي إلى التوازن الحراري بين النصف المظلم والمضاء من القمر".


"كما أن الطريق المتعرج على سطح القمر بين مكان المركبة الصينية يؤثر سلبيا على موعد وصولها الفوهة والمنزل الغامض بسبب التأخير في الحركة.


وأثناء حركة المركبة، ستلتقط صورا شاملة ومجسمة للمناطق المحيطة بها، وبعد ذلك سيقوم مركز التحكم الأرض بالمركبة بعمل خريطة طبوغرافية تظهر المطبات والمنحدرات في هذه المناطق، ومن ثم رسم المسار المفترض لسير المركبة، وبذلك يتوقع أن تتحرك المركبة بسرعة تتراوح ما بين 8-10 في اليوم الواحد، وعليه تستغرق المركبة وقتا أطول للوصول". وفقا لمجاهد


وختم الفلكي مجاهد بالقول: إنه من المحتمل أن يكون الجسم الغريب صغيرا، ويبلغ عرضه حوالي مترا واحدا فقط، وما زاد من اثارته أنه يقع في الأفق بالنسبة للمركبة. كما أنه يستبعد أن يكون الجسم الغريب مكعب الشكل مصدره كوكب الأرض، موضحا أنه على سطح القمر يتم حفر الصخور ونحتها بالنيازك القمرية، وأنه يفترض الكشف عن حقيقة هذا الجرم الغامض في المستقبل القريب.

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-897341-637751929364217328

مشهد مؤثر .. مسن مصري يثير تفاعلًا كبيرًا في شوارع مصر

Doc-P-897357-637751958747196266

سرقت الملايين من زوجها لسبب غير متوقع في مصر

image

عامل يغفو في الهند ليستيقظ في الإمارات

AFP_9Q42LV_0

مبلغ كبير تقاضته ميغان ماركل مقابل كل حلقة من Suits

0629f632-908c-4c49-8c7b-fc1d96996ba8_16x9_1200x676

كويكب يمر قرب الأرض اليوم.. ويتحول لكرة نارية أثناء تحطمه

Doc-P-897460-637752360807458290

نفوق جماعي لطيور بفن في اسكتلندا

أخبار متعلقة
لا

مجاهد يفاجئ محبي الفلك .. ترتيب الابراج وتوقعات 2022 غير صحيح!