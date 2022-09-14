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الأربعاء، 14-09-2022 01:05 م

مركبة ناسا ترصد كثبانا رملية بأشكال جميلة على سطح المريخ حتتها الرياح

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الوكيل الإخباري-أظهرت صورة مثيرة للاهتمام من كاميرا HiRISE على متن مركبة مارس ريكونيسانس أوربيتر حقلا من الكثبان الرملية الرائعة تسمى الكثبان الهلالية.

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وتشكلت هذه الكثبان على طول منحدر في Chasma Boreale، في القطب الشمالي للمريخ.


وتمثل تجربة التصوير عالي الدقة HIRISE، كاميرا قوية تلتقط الصور التي ترى ميزات صغيرة مثل مكتب من المدار.

 

وتُظهر الصورة الجديدة مساحة أقل من كيلومتر واحد، بينما كانت مركبة مارس ريكونيسانس أوربيتر على بعد نحو 197 كيلومترا فوق السطح عند التقاط الصورة.


ويقول العلماء المشرفون على كاميرا HiRISE إن الكثبان الهلالية شائعة على الأرض والمريخ. وعادة ما تكون هذه الكثبان مميزة جدا في الشكل، وهي مهمة لأنها يمكن أن تخبر العلماء عن البيئة التي تشكلت فيها واتجاه الرياح في موقع معين.

وتتشكل الكثبان الهلالية في المناطق الرملية حيث تهب الرياح في اتجاه واحد مهيمن. وهذا يخلق الكثبان الرملية على شكل هلال.


وتنتهي أقواس الرمال التي تحدد الكثبان الرملية في "قرون" تشير إلى اتجاه الريح، بينما يتم نفخ الرمال في قمم ومنحدرات.


والتقطت الصورة باستخدام مرشح الأحمر والأخضر والأزرق على الكاميرا، ما يعطي الرمال مظهرا أزرق.


وتعمل كاميرا HiRISE بأطوال موجية مرئية، مثل عيون الإنسان، ولكن مع عدسة تلسكوبية تجعلها واحدة من أعلى الكاميرات دقة في الفضاء حاليا.


وتمكن هذه الصور عالية الدقة العلماء من تمييز الأجسام التي يبلغ حجمها مترا واحدا (نحو 3 أقدام) على سطح المريخ ودراسة بنية السطح بطريقة أكثر شمولا من أي مهمة أخرى للمريخ.


وتقوم HiRISE أيضا بعمل ملاحظات في الأطوال الموجية القريبة من الأشعة تحت الحمراء للحصول على معلومات حول المعادن الموجودة.


ووصلت مركبة مارس ريكونيسانس أوربيتر مدار المريخ منذ عام 2006، وطول عمر المهمة يعني أن علماء الكواكب يمكنهم تتبع التغييرات بمرور الوقت.


والهدف من التقاط الصورة الرئيسية هو أن يتتبع الفريق التغييرات الموسمية في هذه المنطقة بمرور الوقت.

 

 

روسيا اليوم

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