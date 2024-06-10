مركز دروس خصوصية يُثير ضجة في مصر .. هذا ما فعله أحد الأساتذة - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لمعلم يقوم بتأجير صالة مغطاة بالكامل وتابعة لوزارة الشباب لتقديم المراجعة النهائية في مادته لطلاب الثانوية العامة المصرية التي تبدأ امتحاناتها اليوم الاثنين.

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وشهدت قاعة حسن مصطفى بمنطقة 6 أكتوبر جنوب القاهرة، والتي تقام فيها عادةً منافسات كرة اليد وأقيمت فيها من قبل بطولة العالم للعبة، مشهداً غريباً حيث احتشد 4000 طالب وطالبة لتلقي المراجعة النهائية في مادة الجيولوجيا لأحد المعلمين.



وتبين أن المعلم قام بتأجير الصالة بالكامل وفور دخوله قوبل بحفاوة وهتافات تشبه الهتافات التي يتلقاها لاعبو الكرة خلال دخولهم ملعب المباراة، كما تبين أن المعلم استأجر الصالة بالأضواء الكاشفة.



ورصدت الأجهزة الأمنية المصرية الواقعة وقامت على الفور باتخاذ إجراءاتها القانونية، وحررت محضراً بالواقعة.



من جانبها، تدخلت وزارة الشباب والرياضة المصرية سريعاً. وأعلن محمد الشاذلي المتحدث باسم الوزارة المصرية إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق، وكذلك أوقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية. وقال إن مدير الصالة أخطأ حيث قرر تأجير الصالة من دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور.

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