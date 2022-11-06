مزاد علني على 'دلة قهوة' نادرة بسعر صادم في السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمزاد علني في العاصمة السعودية الرياض على دلة قهوة نادرة يرجع عمرها ألف سنة.





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ووثق مقطع فيديو تم التقاطه في سوق الزل التراثي في الرياض، لحظة إعلان مزاد علني على دلة قهوة تاريخية.

والغريب أن سعر دلة القهوة فاق الخيال، فقد رفع ثمنها أحد الأشخاص خلال المزاد إلى 20 ألف ريال.

وتظهر الدلة في المقطع وقد اجتمع حولها الناس في مزاد علني بالسوق الشهير في مدينة الرياض.



ويرجع عمر دلة القهوة وفقًا لتاريخ تصنيعها إلى عام 1354 هجريًا، وتجمع بين اللونين الفضي والنحاسي.





المرصد

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