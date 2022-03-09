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مزاد في الدنمارك على أول صور التقطتها ناسا على القمر

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الوكيل الإخباري - تُطرح أكثر من 70 صورة أصلية لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بينها أولى الصور الملتقطة على القمر في يوليو 1969، في مزاد نادر يقام في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

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وقال المسؤول بدار «برون راسموسن» للمزادات كاسبر نيلسن:« صورة باز ألدرين إحدى صور المجموعة التي التقطها نيل أرمسترونغ حيث يمكن رؤية انعكاس أرمسترونغ بالزجاج الأمامي للخوذة. وصورة أخرى مأخوذة من مهمات «أبولو»، نفذتها (ناسا)، بمدار القمر سابقاً. 

 

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