مزاد في الدنمارك على أول صور التقطتها ناسا على القمر

الوكيل الإخباري - تُطرح أكثر من 70 صورة أصلية لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بينها أولى الصور الملتقطة على القمر في يوليو 1969، في مزاد نادر يقام في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

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وقال المسؤول بدار «برون راسموسن» للمزادات كاسبر نيلسن:« صورة باز ألدرين إحدى صور المجموعة التي التقطها نيل أرمسترونغ حيث يمكن رؤية انعكاس أرمسترونغ بالزجاج الأمامي للخوذة. وصورة أخرى مأخوذة من مهمات «أبولو»، نفذتها (ناسا)، بمدار القمر سابقاً.

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