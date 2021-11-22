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الإثنين، 22-11-2021 10:31 ص

مزاد في باريس على مخطوطة ممهدة لنظرية آينشتاين عن النسبية

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الوكيل الإخباري - تُطرح في مزاد يقام غداً في باريس مخطوطة من 54 صفحة، هي الممهدة للنظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين، وقدّرت قيمتها بين 2 و3 ملايين يورو.

وأوضحت دار "كريستيز" التي تنظم المزاد لحساب دار "أغوت" في بيان إنّ هذه القطعة هي من دون شكّ "أثمن مخطوطة لآينشتاين تُباع بالمزاد".

والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في زيوريخ (سويسرا).

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المصدر - البيان 

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