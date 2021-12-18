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السبت، 18-12-2021 09:53 ص

مزاد لبيع أول طبعة لقصيدة بوشكين مقابل 3 ملايين روبل

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الوكيل الإخباري - بيعت أول طبعة لقصيدة ألكسندر بوشكين «روسلان وليودميلا» لعام 1820 التي تتضمن 6 أقسام في دار المزادات الروسية بمدينة بطرسبورغ مقابل 3.3 ملايين روبل (ما يعادل نحو 45000 دولار).

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صرح بذلك يوم 16 ديسمبر ناطق باسم دار المزادات. وقال إن أول طبعة من قصيدة الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين ( 1799 - 1837) لعام 1820 والتي تتضمن 6 أقسام تم بيعها في دار المزادات مقابل 3.3 مليون روبل.


المصدر - البيان 

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