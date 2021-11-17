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الأربعاء، 17-11-2021 01:03 م

مزاد يطرح سيارة شيفروليه نادرة للبيع يعود إنتاجها لعام 1956 - صورة

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الوكيل الإخباري -  عرضت شركة “شيفروليه” الأميركية سيارة نادرة للبيع باسم “El Morocco”في مزاد علني، وهي الإصدار الذي قدمه رجل أعمال كندي يدعى روبن أليندر لمجموعة محدودة للغاية من سيارات “Tri-Fives” المخصصة لعامي 1956 و 1957.

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ولم يُنتج من هذا الطراز سوى 32 سيارة فقط بين عامي 1956 – 1957، وسيتم بيع أحدها في مزاد في ولاية فلوريدا الأمريكية، في الأيام القليلة الأولى من العام المقبل.


وتتميز السيارة بالطلاء الأبيض والفرش الجميل، وتم تلميعها مجددا بفضل عملية الترميم التي مرت بها لفترة من الوقت. وتبلغ سعة المحرك 4.3 لتر، وستكمل عمليات الاختبار الأصلي في ولاية تكساس الأمريكية.

 


 

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