مزارع أعزل يواجه 3 لصوص مسلحين بمنزله في جنوب افريقيا .. فيديو

الوكيل الإخباري-رصد مقطع فيديو، انتشر خلال الساعات الماضية على المواقع الاجتماعية، مزارعا وحيدا يواجه ثلاثة لصوص مسلحين في منزله المتواجد بالقرب من مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الحادث، الذي وقع يوم الأحد في حدود التاسعة والنصف مساء، بدأ حين سمع المزارع ضوضاء في منزله المفتوح، مضيفة "حين ذهب للتأكد من مصدر الضوضاء، تفاجأ بـ3 لصوص يرتدون أقنعة ويحملون مسدسات".



ويظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا المراقبة، لحظة إمساك أحد اللصوص بالمزارع من سترته ومحاولة اقتياده إلى غابة قريبة، حيث يعتقد المحققون أن العصابة كانت تخطط لقتله هناك.





لبنان24

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