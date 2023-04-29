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السبت، 29-04-2023 10:46 ص

مزرعة نباتات 'مثالية' تحت الماء في ايطاليا - صور

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الوكيل الإخباري - تمتلك إحدى العائلات الإيطالية العاملة في مجال معدات الغطس، مزرعة «Nemo’s Garden» التي تعد أول نظام زراعة للنباتات تحت الماء في العالم.

ويمكن للدفيئات التي تشبه القبب، والتي يبلغ قطرها نحو مترين، استيعاب من 70 إلى 100 نبتة داخل كل منها. وتقع المزرعة قبالة ساحل نولي بإيطاليا، جنوب غربي جنوة، وتتكون من مجموعة بيوت زجاجية معلقة وشفافة على شكل قبة تُسمى «بيوسفير»، والمثبتة في قاع المحيط.

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ونعتقد أن المساحات تحت الماء تمنحنا بعض المزايا (على) الزراعة التقليدية». ويوضح غامبيريني أن النباتات في مزرعة «Nemo’s Garden».


والتي تطفو بعمق يتراوح من 6 إلى 10 أمتار تحت الماء، مفصولة عن أي مسببات أمراض وآفات خارجية، بينما لا يزال بإمكانها الوصول إلى المياه العذبة التي تحدث نتيجة للتكثيف المحلي داخل «بيوسفير». ويشير إلى أن درجة الحرارة الثابتة نسبياً لمياه المحيط، تُعد بيئة مثالية للحياة النباتية.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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