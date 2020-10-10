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السبت، 10-10-2020 10:18 ص

مسألة رياضيات من منهاج الصف الأول تحير البالغين في أمريكا - صورة

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الوكيل الاخباري - نشرت امرأة أمريكية  تغريدة على "تويتر" طلبت فيها المساعدة لحل واجب مدرسي من كتاب رياضيات الصف الأول لابن صديقتها.

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وطلب في المسألة التي كانت عبارة عن وعائين يتضمن أحداهما فاكهة استخدام الرسومات الرياضية لجعلهما صورتين متشابهتين، ثم ربطهما بعلامة التساوي.

 


وكتبت هيلين: "ليس لدي ولا لدى صديقتي أدنى فكرة عما يحتاج الطفل إلى القيام به في هذا التمرين".

فانهالت التعليقات على المنشور واعتبر البعض أن طلاب الصف الأول ربما فهموا المشكلة وقال: "على الأرجح، أوضح لهم المعلم كيفية حلها".


فيما نصح البعض الآخر الرجوع للمفكرة الخاصة بالكتاب المدرسي التي عادة تتضمن حلول المسائل الرياضية.

 

 

المصدر : سبوتنك 





 




 

 


 

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