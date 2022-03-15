مسؤولون بريطانيون: عدة عواصف مغناطيسية تضرب الأرض هذا الأسبوع

الوكيل الإخباري - تواصل الشمس سلوكها الصاخب، مع التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية كل يوم تقريبا منذ منتصف شهر يناير.

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وهذا يعني أن الأمر الذي لا مفر منه حدث: انفجر بعض تلك الانفجارات في الاتجاه العام للأرض، ما يعني أننا في مواجهة بعض العواصف الشمسية.



وأصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني، تنبيهات بشأن العواصف المغناطيسية الأرضية الخفيفة والمتوسطة خلال اليومين المقبلين.



وهذا لا يعني أن لدينا ما يدعو للقلق؛ في الواقع، تعرضنا بالفعل لعواصف مغناطيسية أرضية معتدلة ومتوسطة على مدار اليومين الماضيين، وسجلنا في G1 وG2 على مقياس العاصفة الشمسية المكون من خمسة مستويات.



ويشير هذا المستوى إلى أنه قد يكون هناك بعض الانحطاط في إشارات الراديو عالية التردد عند خطوط العرض العالية، ويلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية للأقمار الصناعية بسبب التغيرات في السحب. وقد تكون هناك تقلبات في شبكة الطاقة وبعض الاضطرابات في نشاط الحيوانات المهاجرة. وإذا كانت الظروف مناسبة، يمكن إخراج الأقمار الصناعية من السماء. وقد نشهد أيضا ارتفاعا في كل من الشفق القطبي و الشفق الأسترالي.



ونصح مكتب الأرصاد البريطانية: "هناك فرصة لتحسين الشكل البيضاوي الشفقي في بعض الأوقات خلال 13 و14 مارس نتيجة قذفين من القذف الكتلي الإكليلي (CMEs) وفتحة إكليلية عالية السرعة تصل إلى الأرض".



ويمكن رؤية عروض الضوء هذه عند خط عرض منخفض يصل إلى 55 درجة، عند كل قطب. والعواصف الشمسية هي طقس فضائي طبيعي جدا، تحدث عندما تصبح شمسنا أكثر نشاطا. ونتيجة لذلك، تسبب الكتل الإكليلية المقذوفة والرياح الشمسية اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض والغلاف الجوي العلوي. وحاليا، كلاهما يحدث.



وتعتبر CMEs إلى حد كبير بالضبط ما تبدو عليه. تنفجر هالة الشمس - المنطقة الخارجية من غلافها الجوي - وتطلق البلازما والمجالات المغناطيسية في الفضاء. وإذا تم توجيه CME إلى الأرض، فإن تصادم المقذوفات الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض يمكن أن يتسبب في عاصفة مغناطيسية أرضية - تُعرف أيضا باسم العاصفة الشمسية.



وتنبثق الرياح الشمسية من "ثقوب" في هالة الشمس. وهذه مناطق بلازما أكثر برودة وأقل كثافة في الغلاف الجوي للشمس، مع مجالات مغناطيسية أكثر انفتاحا. وتسمح هذه المناطق المفتوحة للرياح الشمسية بالهروب بسهولة أكبر، ما يؤدي إلى نفخ الإشعاع الكهرومغناطيسي في الفضاء بسرعات عالية؛ إذا كان الثقب يواجه الأرض، يمكن لتلك الرياح أن تهب علينا مباشرة.



وعندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس بالغلاف الجوي للأرض، يتم توجيهها على طول خطوط المجال المغناطيسي للأرض إلى القطبين، حيث تتساقط في الغلاف الجوي العلوي وتتفاعل مع الجزيئات الموجودة فيه. وهذا التفاعل يؤين الجزيئات ويجعلها تتوهج؛ هذا هو الشفق.

روسيا اليوم



