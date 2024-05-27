مسابقة لتناول 'الهمبرغر' في مدرسة تركية تتحول إلى مأساة - صور

الوكيل الإخباري - تسببت مسابقة لتناول "الهمبرغر" أقيمت في مدرسة بمدينة دوزجي بتركيا عن وفاة طفلة عمرها 8 سنوات.

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وشهدت مدرسة إيشيك الابتدائية في منطقة تشاي الهادئة بدوزجي، انتهاء مسابقة أكل "الهمبرغر" السريع بأخبار حزينة.



وتم استدعاء الطواقم الطبية بسرعة إلى مكان الحادث، لكن لم يتم إنقاذ أفتيليا الصغيرة رغم كل التدخلات.



وعقب الحادث، بدأت التحقيقات القضائية والإدارية. وتقوم السلطات المعنية بتقييم التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع وقوع حوادث مماثلة.

وذكر الخبراء أنه ينبغي اتخاذ المزيد من التدابير في الأنشطة التي يحضرها الأطفال، وضرورة التخطيط للأنشطة التي تقام في المدارس بعناية أكبر.









روسيا اليوم

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