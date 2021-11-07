مساعدة أحدهم على الموت بات أمراً قانونياً في نيوزيلندا

الوكيل الإخباري - أصبح الموت بمساعدة قانونيا في نيوزيلندا اليوم الأحد، وذلك بعد عام واحد من تصويت 65 % من الناخبين لصالح القانون.



وصوت ثلثا النيوزيلنديين في أكتوبر 2020 بالموافقة على القانون الجديد الذي يسمح للمريض الميؤوس من شفائه بطلب المساعدة على الموت.



ويجب أن يتفق طبيبان على أن المريض على إطلاع جيد وأن يتم استيفاء المعايير القانونية الأخرى وأنه لن يلبي هذه المعايير إلا الشخص الذي يعاني من مرض عضال وأمامه أقل من ستة أشهر للعيش.

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وتابعت "يجب الحكم على المجتمع من خلال كيفية تعامله مع الأشخاص الأكثر ضعفا. ستمنح بلادنا الآن أولئك الذين يعيشون في معاناة رهيبة في نهاية حياتهم الرحمة والاختيار. إنه يوم جيد أن تكون من مواطني نيوزيلندا".

ومن غير الواضح حتى الآن عدد النيوزيلنديين الذين قد يطلبون المساعدة على الموت، لكن وزارة الصحة تقدر أن ما يصل إلى 950 شخصا يمكنهم التقدم كل عام، مع مساعدة ما يصل إلى 350 على الموت.



المصدر - البيان