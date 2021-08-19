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الخميس، 19-08-2021 09:50 ص

مسبار المريخ الصيني يكمل مهام الاستكشاف المقررة - صور

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الوكيل الإخباري - أنجزت المركبة الفضائية الصينية لاستكشاف المريخ "تشو رونغ" مهام الاستكشاف والرصد المقررة، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أول أمس (الثلاثاء).

وعملت "تشو رونغ"، اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري، على سطح المريخ لمدة 90 يومًا، أو حوالي 92 يومًا على كوكب الأرض، مع بدء جميع الحمولات العلمية في مهام الكشف، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء.

قطعت المركبة الجوالة مسافة 889 مترًا اعتبارًا من 15 أغسطس، وجمعت حمولتها العلمية حوالي 10 جيجا بايت من البيانات الأولية. الآن تعمل المركبة بشكل مستقر وتؤدي عملها في حالة جيدة بطاقة كافية.

وأضافت الهيئة أن المركبة الجوالة ستستمر في الانتقال إلى المنطقة الحدودية بين البحر القديم والأرض القديمة في الجزء الجنوبي من سهل "يوتوبيا بلانيتيا" وستنفذ مهام إضافية.

وبحسب الهيئة، عملت "تشو رونغ" بدورة مدتها سبعة أيام خلال عمليات الاستكشاف والرصد. وحصلت كاميرا التضاريس الملاحية الخاصة بالمركبة على بيانات طبوغرافية على طول الطريق، لدعم تخطيط مسار المركبة واختيار أهداف الرصد.

وحصل رادار "تشو رونغ" للكشف الجوفي على بيانات هيكل الطبقات تحت سطح المريخ، ما يقدم تحليلا لبنية سطح المريخ الضحلة ويستكشف المياه الجوفية المحتملة والجليد المحتمل.

حصل كاشف المجال المغناطيسي السطحي على بيانات المجال المغناطيسي للمريخ، وتعاونَ مع مقياس المغناطيسية في المركبة المدارية لاستكشاف عملية تطور المجال المغناطيسي لكوكب المريخ.

وقالت الهيئة الوطنية للفضاء الصينية إن البيانات التي جمعتها سبع حمولات علمية على متن المركبة الجوالة تمت معالجتها والتحقق منها، وأضافت أن البيانات ستصدر شهريا، وفق ما نقلت عنها شينخوا.

تم إطلاق مهمة "تيانون-1" الصينية، المكونة من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة، في 23 يوليو 2020.

نزلت مركبة الهبوط حاملة المركبة الجوالة التي لا يقل عمرها المتوقع عن 90 يومًا من أيام كوكب المريخ أو حوالي ثلاثة أشهر على الأرض، في الجزء الجنوبي من سهل يوتوبيا بلانيتيا، وهو سهل شاسع في النصف الشمالي للمريخ في 15 مايو.

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المصدر - البيان 


 




 

 


 

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