مسلسل الكرتوني الروسي ماشا والدب يحصد 100 مليار مشاهدة على يوتيوب

الوكيل الإخباري - يواصل المسلسل الكرتوني الروسي "ماشا والدب" نجاحه العالمي، وذلك من خلال زيادة الطلب عليه في مختلف دول العالم.



وحقق المسلسل الكرتوني الروسي الشهير أكثر من 100 مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية لاستوديو الرسوم المتحركة الروسي "أنيماكورد".

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وعبرت الخدمة الصحفية عن سعادتها لتعاون موقع يوتيوب في نشر الإبداع الروسي وإيصاله إلى العالمية.



احتلت سلسلة الرسوم المتحركة "ماشا والدب" المركز الأول في تصنيف محتوى الأطفال من قبل مؤسسة "باروت للتحليل" (Parrot Analytics)، وفق "سبوتنيك".



وتم بث مسلسل الرسوم المتحركة "ماشا والدب" منذ يناير 2009، حيث تمت ترجمة العرض إلى 42 لغة، ويتم بثه في مختلف مناطق العالم تقريبا بواسطة شركات إعلامية رائدة.



في أبريل 2020، دخلت سلسلة الرسوم المتحركة "ماشا والدب" في تصنيف أفضل خمس علامات تجارية ترفيهية محبوبة في العالم.

المصدر - البيان