الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

جمال ملحم مديراً عاماً لمستشفى الجامعة الأردنية

أسعار الذهب الثلاثاء 7/9/2021

التربية تحسم الجدل بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

وزير الصحة يطلب لائحة بأسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح

وزير الصحة يعيّن مرشحات بوظيفة قابلة قانونية

التربية لـبرنامج الوكيل : برنامج الفاقد التعليمي ما زال مستمرا

وفاة إثر حادث تدهور على الطريق الصحراوي

تنبيه أمني للاردنيين

الامن يحذر الأردنيين

الاحتلال يقتحم المدخل الغربي لمدينة جنين

عاجل

التربية لـبرنامج الوكيل : برنامج الفاقد التعليمي ما زال مستمرا

الثلاثاء، 07-09-2021 09:46 ص

مسلسل الكرتوني الروسي ماشا والدب يحصد 100 مليار مشاهدة على يوتيوب

ر ر سؤ


الوكيل الإخباري - يواصل المسلسل الكرتوني الروسي "ماشا والدب" نجاحه العالمي، وذلك من خلال زيادة الطلب عليه في مختلف دول العالم.

وحقق المسلسل الكرتوني الروسي الشهير أكثر من 100 مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية لاستوديو الرسوم المتحركة الروسي "أنيماكورد".

اضافة اعلان


وعبرت الخدمة الصحفية عن سعادتها لتعاون موقع يوتيوب في نشر الإبداع الروسي وإيصاله إلى العالمية.


احتلت سلسلة الرسوم المتحركة "ماشا والدب" المركز الأول في تصنيف محتوى الأطفال من قبل مؤسسة "باروت للتحليل" (Parrot Analytics)، وفق "سبوتنيك".


وتم بث مسلسل الرسوم المتحركة "ماشا والدب" منذ يناير 2009، حيث تمت ترجمة العرض إلى 42 لغة، ويتم بثه في مختلف مناطق العالم تقريبا بواسطة شركات إعلامية رائدة.


في أبريل 2020، دخلت سلسلة الرسوم المتحركة "ماشا والدب" في تصنيف أفضل خمس علامات تجارية ترفيهية محبوبة في العالم.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عرس

تركيا تشهد حفل زفاف نادر - فيديو

Chicago_ThinkstockPhotos-511665488_1300x700-min

ملياردير يخطط لبناء مدينة خاصة في أمريكا

580893-اجواء-مبهجة

شاهد: منافسات بطولة فطيرة الكاسترد في المملكة المتحدة

بلاربربلا

الجزائر.. بعوض النمر السام يغزو العديد من المحافظات

_106448771_gettyimages-1074471436

بائع يسرق من زبونة بطاقة يانصيب بقيمة 500 ألف يورو في إيطاليا

ث33ث3ث3ث

شاهد.. قصة لقاء القرن بين معمرة ورضيع في الصين