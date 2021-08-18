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الأربعاء، 18-08-2021 09:58 ص

مسنة مكتئبة تدفع ألفي دولار لركوب تكسي في موسكو

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الوكيل الإخباري - دفعت امرأة مسنة عن طريق الخطأ 190 ألف روبل (2000 دولار تقريبا) لركوب سيارة أجرة من موسكو إلى سربوخوف.

في الطريق، اشتكت المرأة لسائق التاكسي من المشاكل التي نشأت في العلاقة مع ابنها، تعاطف سائق التاكسي معها وفي نهاية الرحلة، أعطت المرأة الرجل ظرفًا به نقود ونزلت من السيارة.

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وجد سائق التاكسي بدلًا من 5 آلاف روبل (70 دولار تقريبا)، الأجرة المطلوبة للرحلة، أكثر من ذلك بكثير - 190 ألف روبل، وفق وكالة "سبوتنيك".


اتصلت خدمة طلب سيارات الأجرة بالمرأة، وقالت إن أموالها آمنة وسليمة
وأوضحت المرأة أنها خلطت الأظرف بسبب الاكتئاب.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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