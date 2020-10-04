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الأحد، 04-10-2020 10:27 ص

مسن إيطالي يحصل على شهادته الجامعية الثالثة في عمر 93 عاما - صور

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الوكيل الاخباري - حصل المواطن الإيطالي بينيتو ريميني البالغ من العمر 93 عاما من جامعة إيسترن بيدمونت الإيطالية، على شهادة في مجال الفلسفة، لتصبح ثالث شهادة جامعية في جعبته.

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وولد ريميني عام 1927، لكن عمره لم يقف عائقا أمامه ليلتحق بالدراسة والتخصص في الفلسفة بتقدير امتياز مع مرتبة شرف.

وقرر ريميني الالتحاق بالجامعة بعد أن توفيت زوجته تيريزا منذ 3 أعوام وقرر قضاء وقته في الدراسة وقد حصل على علامات كاملة من أساتذة جامعة فرشيلي.

 



وقدم ريميني أطروحته عن أحد الفلاسفة الألمان يدعى هايدجر بعنوان "موضوع الألم والعيش من أجل الموت"، وقد رافقه يوم التخرج ابنه لويجي وزوجته وحفيده.


وقال ريميني بعد مناقشة الأطروحة: "لا أحب الفلسفة فقط، بل أحب المعرفة بشكل عام، فالاهتمام بالمعرفة لا يمنحني فقط الطاقة، ولكن أيضا القوة والتصميم على الدراسة والمضي قدما".


يذكر أن ريميني سبق وحصل على درجة العلوم الاقتصادية والتجارية وهو في عمر الـ27 عاما في عام 1954 من جامعة بيروجيا والثانية في علم الاجتماع عام 1990 من جامعة أوربينو وهو في الـ62 من عمره.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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