مسن إيطالي يحصل على شهادته الجامعية الثالثة في عمر 93 عاما - صور

الوكيل الاخباري - حصل المواطن الإيطالي بينيتو ريميني البالغ من العمر 93 عاما من جامعة إيسترن بيدمونت الإيطالية، على شهادة في مجال الفلسفة، لتصبح ثالث شهادة جامعية في جعبته.

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وولد ريميني عام 1927، لكن عمره لم يقف عائقا أمامه ليلتحق بالدراسة والتخصص في الفلسفة بتقدير امتياز مع مرتبة شرف.



وقرر ريميني الالتحاق بالجامعة بعد أن توفيت زوجته تيريزا منذ 3 أعوام وقرر قضاء وقته في الدراسة وقد حصل على علامات كاملة من أساتذة جامعة فرشيلي.







بينيتو ريميني إيطالي تخرج في 3 جامعات مختلفة طوال سنوات عمره الـ93



تخرج ريميني للمرة الثالثة بتقدير امتياز هذا العام 2020 في مجال الفلسفة من جامعة إيسترن بيدمونت الإيطالية، بعد حصوله على شهادتين جامعيتين في الاقتصاد وعلم الاجتماع. الجد ريميني.. يتخرج في الجامعة وعمره 93 عامابينيتو ريميني إيطالي تخرج في 3 جامعات مختلفة طوال سنوات عمره الـ93تخرج ريميني للمرة الثالثة بتقدير امتياز هذا العام 2020 في مجال الفلسفة من جامعة إيسترن بيدمونت الإيطالية، بعد حصوله على شهادتين جامعيتين في الاقتصاد وعلم الاجتماع. pic.twitter.com/7HP83vHByI October 3, 2020

وقدم ريميني أطروحته عن أحد الفلاسفة الألمان يدعى هايدجر بعنوان "موضوع الألم والعيش من أجل الموت"، وقد رافقه يوم التخرج ابنه لويجي وزوجته وحفيده.



وقال ريميني بعد مناقشة الأطروحة: "لا أحب الفلسفة فقط، بل أحب المعرفة بشكل عام، فالاهتمام بالمعرفة لا يمنحني فقط الطاقة، ولكن أيضا القوة والتصميم على الدراسة والمضي قدما".



يذكر أن ريميني سبق وحصل على درجة العلوم الاقتصادية والتجارية وهو في عمر الـ27 عاما في عام 1954 من جامعة بيروجيا والثانية في علم الاجتماع عام 1990 من جامعة أوربينو وهو في الـ62 من عمره.





المصدر : روسيا اليوم



