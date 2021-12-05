مسن باكستاني يدخل غينيس للأرقام القياسية بفضل التفاح - صورة

الوكيل الإخباري - دخل الباكستاني نسيم أودنين موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما نجح في سحق 18 تفاحة خلال دقيقة واحدة فقط.

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وقال الرجل، البالغ من العمر 70 عاماً، إن ابنه هو من دفعه للقيام بهذا الأمر بعدما جعله يشاهد مقاطع مصورة لصاحب الرقم القياسي بتحطيم التفاح الإنجليزي دوني باكستر، الذي نجح في سحق 13 تفاحة بدقيقة واحدة.



وأكد “أودنين” أنه لا زال يتمتع بروح الشباب وبالقوة التي تجعله قادراً على سحق التفاح بسرعة كبيرة.



من جانبه، قال ابنه محمد رشيد إنه كان متأكداً من قدرة والده على تحطيم الرقم القياسي العالمي، لأنه يمتلك قوة بدنية كبيرة اكتسبها من خلال عمله بالحديد.



يذكر أن الابن يملك سجلاً في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كتحطيم أكبر عدد ممكن من البطيخ خلال 30 ثانية، وتحطيم أكبر عدد ممكن من علب الصواد خلال دقيقة.





المصدر - 218

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