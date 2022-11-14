مشاجرة على متن طائرة.. والمضيفة إلى المستشفى في شيكاغو

الوكيل الإخباري - نقلت مضيفة طيران في شركة "يونايتد إيرلاينز" وشخصان آخران إلى المستشفى، بعدما تعرضت لاعتداء على متن رحلة من سان فرانسيسكو إلى شيكاغو، يوم الأحد.



وقالت الشركة في بيان: "أخرجت سلطات إنفاذ القانون مسافرة مشاكسة على متن رحلة جوية من سان فرانسيسكو إلى شيكاغو عند هبوطها، الأحد، ونقل أحد أفراد طاقم المضيفات إلى المستشفى للتقييم".

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ويظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب عدة مضيفات يواجهن امرأة تحمل طفلا، ثم يسمع صراخ وتصيح المسافرة: "أين هو؟"، بينما تقول مضيفة بنبرة ذعر لزميلتها على ما يبدو: "سارة. تراجعي".



وقالت "يونايتد إيرلاينز" في بيانها: "نحن ممتنون لطاقمنا للتعامل مع هذا الموقف الصعب باحترافية، ولإعطاء الأولوية لسلامة فريقنا وعملائنا".

سكاي نيوز