مشاهد تهز البرازيل وتثير موجة غضب في البلاد

الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلام برازيلية صورًا كان لها صدى وتأثيرًا واسعًا في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بسبب قساوة المشهد الذي التقطه أحد المصورين.

اضافة اعلان

قام المصور البرازيلي الشهير، دومينيغوس بيكسوتو، بالتقاط صور قاسية لفقراء يبحثون عن فتات اللحم وسط أكوام من العظام وبقايا جثث الحيوانات.

ونشرت صحيفة "إكسترا" البرازيلية الصور بعنوان "البرازيل 2021... ألم الجوع" التي أثارت موجة من الغضب الشعبي في البرازيل وصلت صداها إلى السلطات والمسؤولين.



وأظهرت الصور المنتشرة قيام شاحنات تنقل العظام وبقايا جثث الحيوانات إلى مصنع للأعلاف والصابون، في ريو دي جانيرو.



وبعدها يعمل بعض السكان على طلب الدخول لإيجاد بقايا اللحم لتحضير الطعام لأنفسهم.



الجدير بالذكر أن نحو 19 مليون برازيلي يعانون من الجوع منذ بداية تفشي كورونا، الذي أودى بحياة نحو 600 ألف شخص في أنحاء البلاد.





Following covid under a fascist government that deliberately conducted genocide, Brazil is starving.



⚠️🇧🇷 pay attention to Brazil & donate if you can. Without food, people living in Rio (one of Brazil's biggest cities) turn to bones and leftover meat rejected by grocery storesFollowing covid under a fascist government that deliberately conducted genocide, Brazil is starving.⚠️🇧🇷 pay attention to Brazil & donate if you can. pic.twitter.com/YelyFeutZf September 29, 2021



"In the past, people asked for a bone for their dog", says the driver of the truck with the meat rejected and thrown out by supermarkets. "Now, people are imploring for something to eat."

19 mio Brazilians have gone hungry.

Title page of Rio's paper "Extra". Bolsonaro's Brazil."In the past, people asked for a bone for their dog", says the driver of the truck with the meat rejected and thrown out by supermarkets. "Now, people are imploring for something to eat."19 mio Brazilians have gone hungry.Title page of Rio's paper "Extra". pic.twitter.com/rvkSCamIsO September 29, 2021

المصدر - لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

