مشجع برازيلي يطلّق زوجته بسبب كأس العالم - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت قناة الكأس القطرية، حوارًا مع المشجع البرازيلي الذي طلق زوجته بسبب كأس العالم، كاشفًا من خلاله تفاصيل انفصاله عن زوجته.
وقال المشجع البرازيلي خلال حواره مع القناة القطرية: “”للأسف لم تفهم عشقي لكرة القدم، وقالت لي من تفضل كأس العالم أم أنا”.”
وتابع: “وللاسف بدلت زوجتي بالمونديال.. ولن أعود إليها مجددًا”.
وأتم المشجع البرازيلي تصريحاته، قائلًا: “أيام التواجد في المونديال تكون أفضل من الزوجة”.
طلق زوجته بسبب المونديال ويقول: فضلت #كأس_العالم عليها وكانت فرصة للانفصال#صباح_المونديال #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/GwuldboE7r— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
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