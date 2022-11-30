الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 03:45 م

مشجع برازيلي يطلّق زوجته بسبب كأس العالم - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت قناة الكأس القطرية، حوارًا مع المشجع البرازيلي الذي طلق زوجته بسبب كأس العالم، كاشفًا من خلاله تفاصيل انفصاله عن زوجته.

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وقال المشجع البرازيلي خلال حواره مع القناة القطرية: “”للأسف لم تفهم عشقي لكرة القدم، وقالت لي من تفضل كأس العالم أم أنا”.”


وتابع: “وللاسف بدلت زوجتي بالمونديال.. ولن أعود إليها مجددًا”.

 

وأتم المشجع البرازيلي تصريحاته، قائلًا: “أيام التواجد في المونديال تكون أفضل من الزوجة”.

 

 

 

 

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