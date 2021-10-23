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السبت، 23-10-2021 11:36 ص

'مشقة الحياة' صورة مؤثرة لأب سوري وطفله تفوز بجائزة دولية لعام 2021

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الوكيل الإخباري – حصلت صورة مؤثرة لأب سوري بساق واحدة يحمل طفله المولود دون أطراف سفلية أو علوية على جائزة أفضل صورة لعام 2021 في حفل جوائز “سيينا” الدولية.

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وحصل المصور التركي محمد أصلان، على جائزة الفائز العام في المسابقة من خلال صورته التي تحمل عنوان “مشقة الحياة” وقد تم التقاطها في منطقة الريحانية التابعة لمحافظة هاتاي التركية على الحدود مع سوريا.


ويصور أصلان لحظة عاطفية بين أب فقد إحدى ساقيه وهو يحمل ابنه الذي ولد بلا أطراف بسبب اضطراب خلقي ناتج عن أدوية اضطرت والدته لتناولها.


ووفق موقع “بيتا بيكسل” فإن مسابقة “سيينا” مفتوحة لجميع المصورين من جميع أنحاء العالم وتلقت المسابقة آلاف الصور التي قدمها مصورون من 163 دولة، مع عرض الفائزين في سيينا بإيطاليا اعتبارا من 23 أكتوبر 2021 كجزء من مهرجان جوائز “سيينا” للفنون البصرية.


ويمنح الفائز بلقب “مصور العام” ما قيمته 1500 يورو (حوالي 1745 دولارا أمريكيا) من معدات التصوير، وتمثال كريستالي “جائزة بانجيا”، وجوائز وفرص ترويجية أخرى.

 

المصدر:شفقنا

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