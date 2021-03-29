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مشهد أبكى الجميع .. انتشال جثة سيدة تحتضن رضيعها أسفل عقار جسر السويس

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الإثنين، 29-03-2021 11:06 ص

مشهد أبكى الجميع .. انتشال جثة سيدة تحتضن رضيعها أسفل عقار جسر السويس

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الوكيل الإخباري- في مشهد مؤلم أبكى كل من شاهده انتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة جثة سيدة تحتضن طفلها الرضيع من تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار. 
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لحظات من الرعب والألم عاشتها تلك السيدة، خوفًا أن يصيب رضيعها مكروه، وحزنًا على وداعه الذي لم يدرك بعد إن كان هذا السقوط قد يودي بحياته، أم أن أمه تداعبه وتؤرجحه كعادتها، واحتضنته للمرة الأخيرة، وتنقذه من سقطات الأحجار، فكان مشهد الوداع الأخير، ذهبت الأم للقاء بارئها، وبقي الطفل محميًا في كنفها.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع أنقاض العقار وسط انتشار مكثف لقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وفق صحف مصرية. 

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكشفت التحقيقات الأولية في حادث انهيار عقار جسر السويس ومصرع 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين، أن مالك الطابقين الأرضي والأول استمر في العبث في أساسات العقار، حتى انهار العقار، وأن مالك العقار قام بالبناء المخالف حتى 10 طوابق خلال فترة قصيرة، ما أثر على الأساسات التي انهارت أثناء العبث بها.

المصدر: البيان

 




 

 


 

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