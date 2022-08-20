مشهد غريب .. المياه تتدفق من سقف مطار عالمي -فيديو

الوكيل الإخباري-أظهرت مقاطع فيديو من مطار جنيف في سويسرا مشهدا غريبا، آثار دهشة الأشخاص ، حيث تدفقت المياه من سقف المطار في عدة أماكن.



وبحسب الخدمة الصحافية للمطار، فإن ما حدث كان نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وتطلب تنظيف المبنى فقط، فيما لم يؤثر على حركة الركاب أو الرحلات الجوية. مشيرة إلى أنه يجري التخطيط لأعمال "العزل المائي الإضافية" في المطار.

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Mercredi en fin d’après-midi, la Suisse romande a été touchée par de fortes pluies. Même Genève aéroport a eu droit à sa petite douche. pic.twitter.com/x4wizSM3un August 18, 2022

لبنان24

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