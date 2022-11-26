مشهد لا يصدق من السعودية..أم وطفلتها تنجوان من موت محقق

الوكيل الإخباري - وثق مقطع مصور نجاة امرأة وابنتها، بأعجوبة من الموت في حادث مروع في الحمراء بالمدينة المنورة ما أثار غضب السعوديين بسبب استهتار بعض السائقين بأرواح الناس، عبر السرعة الزائدة والتفحيط.



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فقد أظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، امرأة وابنتها تتجهان نحو سيارة متوقفة بجوارها سيارة أخرى.



فيما قام شخص يقود سيارة بسرعة جنونية بصدم السيارتين تباعا، ما أصاب الأم وابنتها بإصابات بسيطة وتضرر شخص آخر.

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