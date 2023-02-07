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الثلاثاء، 07-02-2023 11:00 ص

مشهد لا يوصف.. هكذا بدت مدينة كهرمان مرعش بعد الزلزال المدمر

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الوكيل الإخباري - نشرت صحافية تركية عبر حسابها الشخصي على تويتر، مشاهد فجر اليوم الثلاثاء لحجم الدمار الهائل الذي خلفته تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش التركية أمس يوم الاثنين.

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وكما بدا في مقطع الفيديو، فقد تحولت المدينة التي كانت مركز الزلزال المدمر إلى مجموعات من الركام، نتيجة انهيار المباني، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

 

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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