مشهد لحافلة محملة بالركاب.. كادت تتسبب في كارثة دامية في مصر

الوكيل الإخباري - أنقذت العناية الإلهية صاحب محل وعددا من الركاب، بعدما دهس قائد حافلة سيارة بشارع مزدحم في مدينة ملوي بمحافظة المنيا جنوب مصر.

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وكشفت كاميرا مراقبة تفاصيل الحادث، حينما فوجئ صاحب محل زجاج في مدينة ملوي بحافلة ركاب تصطدم بسيارة تقف أمام محله وتطيح بالجميع وبه.



وتبين أن قائد الحافلة كان يسير بسرعة جنونية قبل أن تختل عجلة القيادة في يده ويصطدم بالسيارات في الشارع، حيث حطم إحدى السيارات الواقفة وأطاح بصاحب المحل الذي أصيب بإصابات طفيفة كما أصيب عدد من الركاب برضوض وكدمات بسيطة.

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