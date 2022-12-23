الجمعة 23-12-2022
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الجمعة، 23-12-2022 09:50 ص

مشهد مؤثر.. قطري يوثق ما حل ببلاده بعد نهاية كأس العالم-فيديو

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الوكيل الاخباري- نشر مواطن قطري مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح ما حل ببلاده بعد انتهاء فعاليات كأس العالم 2022.

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ووثق الشاب في فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك" بعنوان "انتهت القصة"، شوارع قطر المعروفة والأماكن الحيوية التي شهدت أجواء احتفالية غير مسبوقة، وهي خالية من الناس بعد انتهاء المونديال.

وعلى أنغام أغنية بطولة كأس العالم "هلا هلا"، قارن الشاب الحال في شوارع قطر التي كانت مكتظة بالمشجعين وأصبحت شبه خالية من الناس.

ومنذ أن فازت بحق استضافة كأس العالم 2022 بتاريخ 2 ديسمبر 2010، سعت قطر إلى أن تكون هذه النسخة من المونديال استثنائية وفريدة من نوعها في تاريخ كأس العالم، وقامت بإنشاء ملاعب بمعايير عالمية ووسائل نقل عصرية وبنية تحتية متطورة.

وبلغت العوائد المالية المحققة من استضافة كأس العالم نحو 17 مليار دولار، وهي عوائد مختلفة آنية ومستقبلية، كان قد توقع المنظمون أن تتحقق من خلال تنظيم أحداث البطولة الرياضية الأكبر والأشهر على مستوى العالم.

 

 




 

 


 

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