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الخميس، 19-08-2021 10:57 ص

مشهد مدهش لاثنين من قطط بالاس في الصين - فيديو

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الوكيل الإخباري - ونشرت صحيفة الشعب الصينية، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على تويتر، يرصد اثنين من قطط بالاس وهي تواجه الكاميرا في مشهد جميل.

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ونشرت صحيفة الشعب الصينية، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على تويتر، يرصد اثنين من قطط بالاس وهي تواجه الكاميرا في مشهد جميل.

وتقول الصحيفة إن المشهد تم التقاطه خلال وجود القطتين بين الأعشاب في منطقة غانزي، جنوب غربي الصين.

 

 




 

 


 

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