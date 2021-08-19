مشهد مدهش لاثنين من قطط بالاس في الصين - فيديو

الوكيل الإخباري - ونشرت صحيفة الشعب الصينية، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على تويتر، يرصد اثنين من قطط بالاس وهي تواجه الكاميرا في مشهد جميل.

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ونشرت صحيفة الشعب الصينية، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على تويتر، يرصد اثنين من قطط بالاس وهي تواجه الكاميرا في مشهد جميل.



وتقول الصحيفة إن المشهد تم التقاطه خلال وجود القطتين بين الأعشاب في منطقة غانزي، جنوب غربي الصين.

So cute! Two adorable Pallas's cat cubs were photographed in Ganzi, SW China's Sichuan. Pallas's cats are Class II stated protected animals in China. pic.twitter.com/eBMy4BOnKl August 18, 2021

المصدر - لبنان 24