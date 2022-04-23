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السبت، 23-04-2022 05:29 م

مشهد مرعب.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب في مصر

مب قث تع ري


الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خروج سائق ميكروباص من مركبته أثناء سيرها وبوجود الركاب، جراء مشادة كلامية مع فتاتين.

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وتمكن الأمن المصري لاحقا من القبض على السائق.


واعترف سائق الميكروباص في دمياط بـ"التعدي على فتاة بعد مشادة كلامية معها وصديقتها"، بعد أن طالبتاه بتخفيض السرعة الجنونية التي كان يسير بها.

وأوضح السائق أنه "قرر الانتقام منهما، فعاد بالسيارة للموقف مرة أخرى، بعدما قرر عدم استكمال الرحلة، وعندما اقترب من الموقف نزل من السيارة فجأة وتركها تسير بالركاب لإدخال الخوف في قلوبهم".

وباستدعاء الفتاتين وسؤالهما، أشارتا إلى أنهما "عقب استقلالهما السيارة المشار إليها من أحد المواقف، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد السيارة بسبب السرعة الزائدة.. وقام على إثرها قائد السيارة بالعودة للموقف مرة أخرى، وحال اقترابه من الموقف قام بالنزول من السيارة أثناء سيرها معرضا حياة مستقليها للخطر".


وأشارت إحدى الفتاتين إلى أنه "أثناء قيام قائد السيارة بفتح باب السيارة، اصطدم الباب بوجهها، وجرت إصابتها بكدمة في الوجه"، متهمة قائد المركبة بالرعونة في القيادة والتسبب في إصابة الثانية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 

العربية.نت

 




 

 


 

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