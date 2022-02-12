مشهد مرعب ومحزن.. سقوط مئات الطيور ميتة في المكسيك -فيديو

الوكيل الإخباري - التقطت كاميرات المراقبة مشهدًا محزنا في المكسيك، حيث ظهرت فيه مئات الطيور وهي تسقط من السماء ميتة، وتملأ جثثها أرض الشارع الذي سقطت فيه، بينما عاود بعضها الطيران في ظاهرة غريبة.



وتحت عنوان "مشهد مرعب"، قال موقع "فيا باييس" الأرجنتيني: وقع الحادث الساعة الخامسة صباح الاثنين الماضي 7 فبراير الجاري في مدينة كواوتيموك بولاية شيواوا المكسيكية.



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ويُظهر الفيديو كيف تسقط مئات من طيور الشحرور ذات الرأس الأصفر وهي في منتصف رحلة طيرانها، إذ تسقط الطيور فجأة على الأرض، وتصبح جثثًا هامدة، في مشهد يترك صورًا دموية ومحزنة للغاية.

وينتهي الفيديو نفسه بصور الطيور النافقة، بينما يضطر السكان إلى السير بين الطيور قبل أن يتم إبعادهم لتنظيف الشوارع.





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