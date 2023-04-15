السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة قواعد عدة تابعة له

تجارة الأردن: الدفع الإلكتروني مشروع وطني مهم لتسهيل تدفق الأموال

الدفاع المدني: تعاملنا مع 872 حالة إسعاف خلال 24 ساعة الماضية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

الأرصاد تكشف الحالة الجوية في عيد الفطر

السفير التركي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده بعد الزلزال

الاحتلال يستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال شرق القدس

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الاردن

عطاءان لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير

السبت، 15-04-2023 10:45 ص

مشهد مروّع.. صاعقة تضرب حافلة في السعودية وتقتل عددا من الإبل

Screenshot 2023-04-15 114728


الوكيل الإخباري - أثار مشهد غريب في السعودية انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لصاعقة رعدية قوية ضربت مقطورة وعدداً من الإبل.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل التي وثقها مواطن، أظهر مقطع فيديو نفوق عدد من الإبل، وتحطم مقطورة، وأضرار لحقت بإحدى المركبات بسبب قوة الرياح والأمطار في نفود السر بالقرب من الرياض.

كذلك بيّن الفيديو، تحطم المقطورة وانقلابها على الإبل ما تسبب في نفوقها.

وبحسب موثق المقطع، تسببت قوة الرياح والأمطار في انقلاب المقطورة ثلاث مرات وسقوطها على الإبل ما أدى إلى نفوق سبعة منها.

 

العربية  

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
239084

جدول خاص بالتنظيف العميق لغرف المنزل قبل عيد الفطر

thumbs_b_c_f269d4b3c3774c147e45579cf1d9d30e

صور مقززة للحوم متعفنة ودجاج فاسد.. إفطار الليبيين مهدد في رمضان

720191219246474035083

رمى الأموال من السيارة.. رجل يترك عائلته مفلسة لسبب غريب في أمريكا

azoulay

أول عملية من نوعها.. جريمة خطف باستخدام الذكاء الاصطناعي في احدى الدول - صورة

3ac15debbe5a0643d369735025e0e224

مشهد لا يصدق لمعلمين يسبحون إلى المدرسة في أفغانستان - صور

image

سجين 'أكله بق الفراش' حيا في سجن مقاطعة فولتون بجورجيا - فيديو

أخبار متعلقة
00000

فيديو ولا في الخيال.. صاعقة تضرب سيارة خلال رحلة برية بالسعودية

99-1-768x476

شاهد: انفجار 'قدر كاتم' أثناء إعداد وليمة داخل استراحة في السعودية

اغاغاغاغ

عجوز سبعيني يبتلع طقم أسنانه بالخطأ في السعودية -صورة

485039_1_1674214445

شاب يبيع أغرب سلعة على الإطلاق في السعودية - فيديو

ة

صور وفيديو - جمالها يبهر الزوار.. مظلات المسجد النبوي

hvsnZiBVeHMo91w14XP8b6AEZfWmjRxrj1SZYIjL

بجوار الكعبة.. مشهد يأسر القلوب لمعتمر يحمل أمه على كتفيه - فيديو