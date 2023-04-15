مشهد مروّع.. صاعقة تضرب حافلة في السعودية وتقتل عددا من الإبل

الوكيل الإخباري - أثار مشهد غريب في السعودية انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لصاعقة رعدية قوية ضربت مقطورة وعدداً من الإبل.

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وفي التفاصيل التي وثقها مواطن، أظهر مقطع فيديو نفوق عدد من الإبل، وتحطم مقطورة، وأضرار لحقت بإحدى المركبات بسبب قوة الرياح والأمطار في نفود السر بالقرب من الرياض.



كذلك بيّن الفيديو، تحطم المقطورة وانقلابها على الإبل ما تسبب في نفوقها.



وبحسب موثق المقطع، تسببت قوة الرياح والأمطار في انقلاب المقطورة ثلاث مرات وسقوطها على الإبل ما أدى إلى نفوق سبعة منها.



#امطار_الرياض_الان #الخميس_الونيس

صاعقه مطريه تضرب عصر يوم الأربعاء كرفان وجيب وأبل احد المواطنيين في نفود السر الله

يعوض عليه..

المنظر بعد الصاعقه كأن ماحدث بفعل سقوط صاروخ مدمر. صاعقه مطريه تضرب عصر يوم الأربعاء كرفان وجيب وأبل احد المواطنيين في نفود السر اللهيعوض عليه..المنظر بعد الصاعقه كأن ماحدث بفعل سقوط صاروخ مدمر. pic.twitter.com/OSTauL9zZh April 13, 2023

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