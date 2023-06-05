الوكيل الإخباري - مقطع فيديو نادر يعود إلى عام 1901، يظهر فيه سكان مدينة مانشستر البريطانية وهم يرون الكاميرا للمرة الأولى.

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يظهر الفيديو الرجال والنساء وهم يضحكون ويستغربون من الكاميرا، بينما يتوقف الأطفال أمام الكاميرا معبرين عن سعادتهم لالتقاط صور لهم.



ويظهر الفيديو أيضاً بعض الأشخاص الذين ابتعدوا عن الكاميرا أثناء رؤيتها.



انتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي.و تقع مدينة مانشستر في الجهة الشمالية الغربية من إنجلترا، وتطل المدينة من الجهة الوسطى على نهر إيرول، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 115.6 كم مربع.

🎥 | مشهد نادر لأشخاص يرون الكاميرا لأول مرة في مدينة مانشستر عام 1901 pic.twitter.com/SKIiITFAvJ June 4, 2023

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