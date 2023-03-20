مشهد يحبس الأنفاس.. أطفال يلاعبون زوبعة رملية ويدخلون وسطها في سلطنة عمان

الوكيل الإخباري - ضربت زوبعة رملية إحدى المناطق في سلطنة عمان، حيث التقطت لها مقاطع مصورة. والمفاجأة تواجد أطفال في هذا المشهد لهذه الظاهرة الطبيعية.



وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للعاصفة الرملية، وكانت قوية ومخيفة، وضربت إحدى مناطق سلطنة عمان، ورغم خطورتها كان عدد من الأطفال يركضون وسطها غير عابئين بها.

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وظهر الأطفال في المقطع المصور وهم يركضون داخل الزوبعة الرملية غير مكترثين بما قد يحصل، ما أثار ردود فعل عديدة بمواقع التواصل.



واستغرب البعض اقتحام الأطفال للزوبعة والدخول في وسطها، فيما تحدث آخرون عن جرأتهم.

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