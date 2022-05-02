مشهد يحبس الأنفاس في مصر.. طفل ينجو من حريق منزله بمعجزة

الوكيل الإخباري - في مشهد يحبس الأنفاس، نجا طفل مصري من حريق اندلع في شقة أسرته في منطقة الترعة البولاقية بحي الساحل بشمال العاصمة المصرية القاهرة.



وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية، وبداخلها سيدة مسنة وطفلين، حيث انتقلت قوات الشرطة على الفور إلى موقع البلاغ وفرضت طوقا أمنيا حول العقار الذي شهد الحريق، واستطاعت إنقاذ سكان الشقة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

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هذا وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، إذ نجح رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها تماما، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحريق، يظهر قيام طفل بإلقاء نفسه من شرفة الشقة إلى شرفة الشقة التي تقع تحتهم، بينما تمكن عدد من الشباب في الطابق الثاني بإمساكه، وسط تصفيق المارة والجيران الذين وقفوا لمتابعة الحادث.

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