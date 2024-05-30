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الخميس، 30-05-2024 01:06 م

مصرع شخص بعد أن علق في محرك طائرة بمطار أمستردام

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الوكيل الإخباري - لقي شخص مصرعه، بعد ما سحبته شفرات توربينات دوارة لمحرّك طائرة كانت تستعدّ للإقلاع بمطار شيبول في أمستردام.

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ووقعت الحادثة على مدرج المطار خارج الصالات المزدحمة، بينما كانت إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية تستعدّ للإقلاع إلى بيلوند في الدنمارك.

 

وقالت شركة الطيران الهولندية في بيان: "وقع حادث في مطار شيبول، إذ سقط شخص بمحرك طائرة قيد التشغيل".

 

وأضافت "مات الشخص للأسف"، لكنها لم تذكر اسمه.

وتم إجلاء الركاب من الطائرة وفُتح تحقيق بالحادثة، بحسب شرطة الحدود الهولندية المسؤولة عن الأمن في أكبر مطارات هولندا.

 

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