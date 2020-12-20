مصرع نجل ملياردير أمريكي في حادث سير.. فيديو

الوكيل الاخباري - قالت وكالة وكالة "أسوشيتيد برس"، إن ديفون داليو، نجل راي داليو مؤسس شركة Bridgewater Associates الاستثمارية، لقي حتفه في حادث مرور في الولايات المتحدة.



وذكرت الوكالة، أن الحادث وقع في منطقة ريفر سايد في مدينة غرين فيتش بولاية كونيتيكت الأمريكية يوم 17 ديسمبر الجاري.

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وفي التفاصيل، كان ديفون يقود سيارته التي اقتحمت رصيف المشاة، ثم اصطدمت بمتجر واشتعلت فيها النيران. عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، كانت النيران تلتهم السيارة بالكامل.



وأشارت الوكالة، إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

وتعتبر شركة الاستثمار Bridgewater Associates، واحدة من أكبر عشرة صناديق تحوط في العالم.



وفي عام 2015، احتل راي داليو المرتبة 18 في قائمة الأشخاص الأكثر نفوذا في العالم وفقا لتقييم وكالة "بلومبيرغ". وفي أبريل 2018، قدرت ثروة رجل الأعمال هذا بـ 17.4 مليار دولار.



أما ديفون داليو نفسه، فكان أحد مؤسسي شركة الأسهم الخاصة P-Squared Management Enterprises.





روسيا اليوم

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