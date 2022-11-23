مصريون يرقصون فرحا في القاهرة بعد فوز الأخضر على الأرجنتين-فيديو

الوكيل الإخباري - احتفل عدد من المصريين بفوز المنتخب السعودي لكرة القدم بالفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.

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وخرج بعض المصريين من منازلهم وأخذوا يرقصون ويهتفون باسم “السعودية” فرحا بفوز الأخضر في أولى مبارياتها بالمونديال المقام حاليا في قطر. يذكر أن الأخضر سيلعب ضد بولندا في 26 نوفمبر الحالي، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 من الشهر ذاته.

صحافة 24