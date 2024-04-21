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الأحد، 21-04-2024 09:57 ص

مصري يصيب زميله بـ 115 غرزة لرفضه طلب صداقة على فيسبوك

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الوكيل الإخباري - شهدت قرية مصرية واقعة غريبة ومؤسفة حيث تعرض طالب بكلية الهندسة لإصابات خطيرة في وجهه ورقبته، بسبب رفضه لطلب صداقة من شاب آخر يدرس بكلية التجارة.

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وفي تفاصيلها تلقت السلطات المصرية بلاغا بوصول طالب بكلية الهندسة إلى المستشفى العام، مصابا بجروح قطعية بالوجه ونزيف غزير إثر تعدي طالب أخر عليه.

 

وتبين أن الطالب تعرض للاعتداء بألة حادة ما اضطر الأطباء للتدخل لوقف النزيف أولا وحياكة الوجه والرقبة بـ 115 غرزة.

وكشفت التحريات المصرية أن الطالب المجني عليه تلقى طلب إضافة على الفيسبوك من طالب آخر بكلية التجارة، وقام بحذف الطلب ما اعتبره الأخير إهانة له، وعندما التقيا وتعاتبا أكد المجني عليه لزميله أنه لا يعرفه جيدا ولذلك لم يقبل صداقته وقام بحذف الطلب.

وحسب التحريات المصرية فقد تربص الطالب الجاني بزميله وانتظره في مدخل القرية أثناء ذهابه لكليته ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لاشتباك وبعدها انهال الجاني على زميله طعنا في وجهه ورقبته وأحدث به جروحا قطعية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة سيئة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت أجهزة الأمن المصري بسرعة ضبط الجاني.

 

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