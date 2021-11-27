مصري يعرض طفله للبيع على فيسبوك

الوكيل الإخباري - قررت جهات التحقيق في مصر، حبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بعرض أحد أطفاله الخمسة للبيع عبر الانترنت مقابل مبلغ مالي.



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وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، وأكدت معلومات وتحريات قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي "بدعوى التبني" من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقـام بعرض صورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها في مصر .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وله سجلات جنائية، وبرفقته نجله البالغ من العمر 5 سنوات.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا لكونه يعول 5 أطفال ومروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني، من خلال موقع التواصل الاجتماعي في مصر .



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر - روسيا اليوم